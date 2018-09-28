Британские спецслужбы вычислили третьего участника покушения на Скрипалей

Это еще один агент ГРУ, пишет газета Daily Telegraph. По ее данным, именно он проводил разведку на местности, помог составить план, который позже использовали непосредственные исполнители, которые привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество.

Издание утверждает, что следователям известно имя нового подозреваемого, однако пока его держат в секрете.