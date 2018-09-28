Британские спецслужбы вычислили третьего участника покушения на Скрипалей
Это еще один агент ГРУ, пишет газета Daily Telegraph. По ее данным, именно он проводил разведку на местности, помог составить план, который позже использовали непосредственные исполнители, которые привезли в Великобританию нервно-паралитическое вещество.
Издание утверждает, что следователям известно имя нового подозреваемого, однако пока его держат в секрете.
Комментарии12
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arye_11 28 сентября 2018 | 07:19
Британское правосудие знает ВСЁ, но по отношению к России предпочитает действовать "методом анаконды" - душит по чуть-чуть, но зато неотвратимо и уверенно.
ura_123 28 сентября 2018 | 07:22
Вот и третий пидарок всплыл! Там оказывается целый сомн гомосеков,пока родина не видит чем они в командировках занимаются))))
lenin3 28 сентября 2018 | 07:26
ura_123: а,может,это сам Главгэбнюк был,он же за границу постоянно мотается,виза бессрочная есть,решил молодость вспомнить,но навыки потерял,наследил...)))
mumaras 28 сентября 2018 | 07:23
И всетаки Васечкин...
sparky 28 сентября 2018 | 07:24
Маня, теперь ваш выход.
Не забудьте сделать недоуменное лицо и надедь сапожки с подковками.
mamiluk 28 сентября 2018 | 07:24
Теперь Путину придется отправить к Симоньян и третьего "туриста" с "рассказами о знаменитом солсберийском шпиле".
yralez 28 сентября 2018 | 07:27
Третий пидор....с появился ?
Это групповуха.
putin_itogy 28 сентября 2018 | 07:28
Их было шестеро..
Три гроссмейстера,
ОН,(Сам)
Кудин,
и ещё,
в вагине один..(с)
putin_itogy 28 сентября 2018 | 07:31
putin_itogy: Точней, в звезде..
kup1964 28 сентября 2018 | 07:30
Репутация медленно втаптывается в грязь, ужи извиваются аж противно....
vanvincle 28 сентября 2018 | 07:35
"...он проводил разведку на местности, помог составить план, который позже использовали непосредственные исполнители..."
Так они же сами ездили на разведку в Солсбери! Зачем ещё третий понадобился?
Скоро количество отравителей плавно перейдёт в батальон спецназа. И даже съёмку найдут, где они в форме под российским флагом промаршировали мимо дома Скрипалей.
Короче, или в Российском ГРУ, или в Английской контрразведке, а скорее всего, и там, и там, засели клоуны.
palm_coast 28 сентября 2018 | 07:36
Уж очень открыто работают., аж подозрительно для спецслужб такого уровня.