Госсекретарь США: Власти США и КНДР далеко продвинулись в дипломатическом процессе денуклеаризации и надеются на успех

Власти США и КНДР далеко продвинулись в дипломатическом процессе денуклеаризации и надеются на успех, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на открытии заседания Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Корейского полуострова.

Майкл Помпео добавил, что обсудил с главой МИД КНДР подготовку саммита Трампа и Ким Чен Ына.