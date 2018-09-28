В Краснодаре сегодня пройдет судебное заседание о мере пресечения для адвоката Михаила Беньяша

Ранее после двух административных дел ему вменили две статьи Уголовного кодекса — о нападении на полицейских и вмешательстве в правосудие.

Апелляционные заседания прошли без подсудимого, а судья отказался вызвать свидетелей и запросить видеодоказательства. Михаила Беньяша защищают 15 адвокатов. Началось все с дела об административном правонарушении в день несанкционированного митинга против пенсионной реформы. Беньяшу назначили двухнедельный арест и 40 часов обязательных работ за призывы к публичной акции. Сам он известен в крае как защитник участников несанкционированных митингов. 9 сентября после задержания, по его словам, прямо в полицейской машине, как только он достал телефон, его начали бить. По версии полиции, адвокат сам стал биться головой о дверь автомобиля, не реагируя на призывы остановиться. 23 сентября истекал срок ареста, однако его не выпустили, а уже 24 сентября краевое Следственное управление сообщило, что юрист якобы укусил полицейского, а другого ударил три раза локтем в лицо.

На предыдущее заседание по мере пресечения Беньяшу вызвали скорую помощь, у него была температура, а после избиения еще и распухло больное колено.