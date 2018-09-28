Администрации Приморского края представили временно исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко

На эту должность его назначил в минувшую среду президент Владимир Путин после того, как выборы в регионе отменили из-за многочисленных нарушений. Дата повторных выборов в Приморье пока не назначена.

Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Заксобрания 16 октября. Кожемяко намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Олега Кожемяко СМИ называют человеком, лояльным президенту Путину.

После скандала на губернаторских выборах в Приморье президент Путин назначил временно руководить регионом Олега Кожемяко. До этого губернатора Сахалина, а ещё раньше Амурской области. Общаясь с главой страны в среду, Кожемяко назвал не очень хорошей ситуацию с выборами в Приморье. Путин возразил: «Почему нехорошая? Нормальная ситуация». Новый губернатор с приставкой врио сказал, что намерен как самовыдвиженец участвовать в выборах главы Приморья, они пройдут в декабре. Ранее кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, уверенно побеждая во втором туре соперника от Единой России, губернатора Андрея Тарасенко проиграл ему, когда подсчёт голосов подходил к концу. Дальше были протесты во Владивостоке, масса жалоб, приезд в регион комиссии ЦИК и отмена результатов краевым избиркомом. Тарасенко отказался участвовать в новом туре. И позавчера был отправлен президентом в отставку. Назначение лояльного власти Кожемяко не гарантирует ему победу на выборах, пишет Новая газета.

Отставки могут ожидать главы 10 регионов. Вчера об этом писали «Ведомости». Источники близкие к Кремлю не исключили ухода глав Курской, Липецкой, Мурманской, Челябинской областей, Башкирии и возможно даже губернатора Санкт-Петербурга.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил продолжения отставок глав регионов.

Песков не стал комментировать информацию о грядущей отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга и переадресовал вопрос об отставке оренбургского губернатора к нему самому.