США впервые использовали истребитель F-35 в бою

Он взлетел с борта десантного корабля USS Essex в Аравийском море и поразил связанную с талибами цель на территории Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

F-35 — истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года. К 2020 году планируется выпустить более 3 тысяч самолетов такого типа. Они поступят на вооружение 11 стран. О первом боевом вылете F-35 в мае этого года сообщил Израиль.