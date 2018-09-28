США впервые использовали истребитель F-35 в бою
Он взлетел с борта десантного корабля USS Essex в Аравийском море и поразил связанную с талибами цель на территории Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
F-35 — истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года. К 2020 году планируется выпустить более 3 тысяч самолетов такого типа. Они поступят на вооружение 11 стран. О первом боевом вылете F-35 в мае этого года сообщил Израиль.
Комментарии6
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ihor_syvoryj 28 сентября 2018 | 07:04
К студии "Союзмультфильм" подвезли новые кисточки и краску.
stopkran1969 28 сентября 2018 | 07:13
ihor_syvoryj: и это все, что успели спи.дить у диснея?
sensei54 28 сентября 2018 | 07:05
Они поступят на вооружение 11 стран.
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12 стран, вместе США.
Помимо США, на данный момент состоят на вооружении 9 стран, в которые поставлено 65 самолетов.
И некому им сказать, что купили они самовзрывающиеся самолеты (по версии канала "Звезда").
ura_123 28 сентября 2018 | 07:16
sensei54: Наверняка в этих 12-ти странах никто не смотрит телеканал ” Звезда” да и РЕН тв тоже)))))
jblack2 28 сентября 2018 | 07:09
Боевое применение F-35 не новость. Израиль уже использует его по сирийским целям.
ura_123 28 сентября 2018 | 07:19
jblack2: Ждём F35 VS C-300 !
Учитывая что F35 совсем рядышком с Сирией,а С-300 ещё в рассеюшке то запасаемся пивасом и семками)))