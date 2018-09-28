В США возбудили дело в отношении Илона Маска

Оно связано с ситуацией на рынке ценных бумаг, сообщает Bloomberg. Reuters уточняет, что претензии комиссии по ценным бумагам и биржам США связаны с сообщением главы Tesla в Twitter 7 августа о готовности выкупить акции компании с рынка по 420 долларов. В комиссии указали, что бизнесмен ввел инвесторов в заблуждение. Авторы иска считают, что у Маска не было оснований делать такие заявления.

На фоне этой информации акции Tesla на бирже в Нью-Йорке снизились на 6%.