Власти Центральной Африки прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов — Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Об этом заявил президент Республики Фостен-Арканж Туадера на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также пообещал, что по итогам расследования будут подключены органы юстиции, чтобы привлечь к ответственности виновных.