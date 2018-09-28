В Минфине появился департамент по борьбе с санкциями
Временно исполняющим обязанности директора назначен преподаватель ВШЭ Дмитрий Тимофеев. Об этом сообщается на сайте министерства. Департамент будет координировать разработку и реализацию мер «по снижению негативного влияния и противодействию» антироссийским санкциям в финансовой сфере. Это, как отмечается в сообщении, «позволит централизовать и создать инфраструктуру» для быстрого реагирования на любые новые ограничительные меры.
Штатная численность сотрудников – 35 человек.
Комментарии5
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democ 28 сентября 2018 | 06:47
А для чего создаётся проблема? А для того, чтобы потом её "героически" решать. МИД на это уже похоже не способен.
wuwer 28 сентября 2018 | 06:48
))) Не в той организации создается департамент
Всего -то надо: создать группу следователей...и заарестовать главную причину всех санкций
democ 28 сентября 2018 | 06:50
- Ваши предложения?
- Бла, бла, бла, .... нужны деньги...
- За деньги и дурак сможет. Вы без денег сделайте.
Из разговора 90-х.
stoik33 28 сентября 2018 | 06:54
Вроде не бездельники и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить...
stoik33 28 сентября 2018 | 06:56
Бороться нужно с причиной, а не со следствием.