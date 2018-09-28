В Киеве машины российских дипломатов облили нечистотами
Кроме того, неизвестные бросили на территорию торгового представительства России дымовые шашки и нанесли на ограждение оскорбительные надписи. Об этом сообщается на сайте российского посольства на Украине. Отмечается, что прибывшие на место полицейские молча наблюдали за происходящим, ничего не предпринимая.
Дипмиссия назвала случившееся «хулиганской акцией» и грубым нарушением положений Венской конвенции. Дипмиссия направила в МИД Украины ноту протеста, а также ожидает осуждения этой акции со стороны Киева, расследования случившегося и возмещения убытков.
Комментарии11
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y3emen1 28 сентября 2018 | 06:46
да больше, чем они обгадились, их никто не обгадит
chapter_2 28 сентября 2018 | 06:57
y3emen1: Ложь о независимой Украине - те же нечистоты...
ura_123 28 сентября 2018 | 07:13
chapter_2: А рассейский зомбоящик с соловьиным помётом в кисельных берегах,типа как верх этики?
edyatel 28 сентября 2018 | 07:12
y3emen1: А зачем они вообще там нужны?
Отозвать весь дипломатический корпус, пусть народ сам ищет способы общения.
Всё равно границ никаких нет и государственных интересов тоже.
davi__koloradov 28 сентября 2018 | 06:49
"Подобное тянется к подобному."
tunis 28 сентября 2018 | 06:51
Это произошло ровно в тот момент, когда Россия повезла свои с300 в Сирию, привычно петляя и стараясь запутать следы, через южную Осетию - Мурманск.
Ищи кому выгодно, а выгодно только России.
Рашисты либо обделались на месте и опять же привычно начали сваливать свои проделки на украину, либо приехали на уже сделанные раздолбанных тарантайках, и уже привычно, как они это делают в Америке, собрались доить страховую компанию.
У русских есть документы, что до того машины были в порядке? Нет?
Значит, доказано, что русские это сделали сами, с целью учинить скандал.
Как в старом анекдоте, нагадили соседу под дверь, потом позвонили ему в звонок и громко возмущаются безобразием, выговаривая соседу.
svoi216 28 сентября 2018 | 07:03
Долго от вас ещё будет вонять.
democ 28 сентября 2018 | 07:04
На сколько я понимаю, прародители нового движения "Метни гавно, облей мочой" представители российского общества «SERB». Либо это были они, либо их последователи.
Русское освободительное движение «SERB» (ранее известное как «Юго-восточный радикальный блок» SERB (South East Radical Block)) — политическая группа, действующая на территории России и Украины. Википедия.
benin_papa__ 28 сентября 2018 | 07:05
Ишь ты, про Венскую конвенцию вспомнили.
Где Вена, а где РФ...
А что постановлял Трулльский собор по поводу российского посольства в Вене?
Ежели ничего, то это никакое не преступление.
ura_123 28 сентября 2018 | 07:11
Возмещение убытков? Ну пусть посол выйдет и поссыт на любую украинскую машину,тем более что в Киеве их много ))))
Щас нашистики в Москве арендуют православных моченосцев и пойдут к украинскому посольству.
jblack2 28 сентября 2018 | 07:13
Свинское поведение в Незалежной становится нормой поведения.
Сала Украинi!...