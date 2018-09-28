В Киеве машины российских дипломатов облили нечистотами

Кроме того, неизвестные бросили на территорию торгового представительства России дымовые шашки и нанесли на ограждение оскорбительные надписи. Об этом сообщается на сайте российского посольства на Украине. Отмечается, что прибывшие на место полицейские молча наблюдали за происходящим, ничего не предпринимая.

Дипмиссия назвала случившееся «хулиганской акцией» и грубым нарушением положений Венской конвенции. Дипмиссия направила в МИД Украины ноту протеста, а также ожидает осуждения этой акции со стороны Киева, расследования случившегося и возмещения убытков.