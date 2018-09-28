Избирком Хабаровского края зарегистрировала победившего на выборах главы региона кандидата от ЛДПР Сергея Фургала
Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала победившего на выборах главы региона кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Полномочия к нему перейдут после принесения присяги сегодня днем, сообщили ТАСС в краевом избиркоме. В пресс-службе Фургала уточнили, что он сложил с себя полномочия депутата Госдумы.
Ранее Фургал заявил о готовности к работе.
Сергей Фургал также выразил готовность работать с кандидатом на эту должность от «Единой России» Вячеславом Шпортом, если тот сам придет к нему с какими-либо предложениями.
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