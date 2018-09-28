Госдума поддержала в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе

Были учтены поправки, предложенные президентом. Главная — повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а не 65, как предполагалось ранее. Теперь поправки рассмотрит Совет Федерации. Заседание планируется на 3 октября.

До этого проект обсудят на совете палаты.