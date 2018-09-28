Владимир Путин примет участие в заседании глав стран-членов СНГ
Президент России также встретится с таджикистанским и киргизским коллегами Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым.
Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, и примут участие в церемонии подписания документов. В их числе — Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью и Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.
Комментарии3
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y3emen1 28 сентября 2018 | 06:27
а глаза у вовы такие добрыя, добрыя...
stopkran1969 28 сентября 2018 | 07:07
Борьба с преступностью? Старый метод - возглавить борьбу с самим собой))))
midnightblues 28 сентября 2018 | 07:16
еще один прорыв??