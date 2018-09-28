Владимир Путин примет участие в заседании глав стран-членов СНГ

Президент России также встретится с таджикистанским и киргизским коллегами Эмомали Рахмоном и Сооронбаем Жээнбековым.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, и примут участие в церемонии подписания документов. В их числе — Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью и Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.