Ангела Меркель приветствовала решение провести чемпионат Европы по футболу в Германии. Немецкий канцлер «очень рада, что подготовительная работа не прошла даром». Она выразила уверенность в том, что «Германия будет чудесной страной-хозяйкой», а национальная команда будет хорошо играть.

Накануне исполнительный комитет УЕФА принял решение, что чемпионат Европы пройдет в 2024 году в 10 городах Германии. Все арены уже построены и функционируют.