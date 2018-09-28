Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри призвал избегать эскалации конфликта в Сирии

Он напомнил, что в настоящий момент в него вовлечены «вооруженные силы пяти государств — США, России, Турции, Ирана и Израиля. Они по всей Сирии наталкиваются друг на друга», — сказал Джеффри, выступая на брифинге на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В качестве примера он привел инцидент с российским самолетом Ил-20, который был сбит над Средиземным морем во время удара израильских самолетов по целям на территории Сирии. По словам американского дипломата, это показывает, что конфликт в Сирии необходимо «заморозить любым возможным способом».