Власти Центральной Африки прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов
Власти Центральной Африки прилагают все усилия для расследования обстоятельств гибели российских журналистов — Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Об этом заявил президент Республики Фостен-Арканж Туадера на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также пообещал, что по итогам расследования будут подключены органы юстиции, чтобы привлечь к ответственности виновных.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kochar 28 сентября 2018 | 05:29
А до выступления в ООН чем занимались власти Центральной Африки?
По крупинкам собирали доказательства?
eslichestno 28 сентября 2018 | 05:41
ЦАР под колпаком российских спецслужб. Никого не найдут.
blindpew_33 28 сентября 2018 | 06:01
Офигеть. Там, оказывается, есть власти!
Ну теперь можно быть спокойным, они-то все найдут.
nf5096004 28 сентября 2018 | 06:02
Выдавать союзников- защитников власть ЦАР не будет никогда.