Российское правительство одобрило план достижения национальных целей на ближайшую пятилетку
В основу документа легли майские указы президента, пишет газета «Ведомости». По словам источника издания, программа будет доработана и принята к 1 октября, под каждую цель будет создана экономическая модель.
Комментарии7
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kochar 28 сентября 2018 | 05:26
"...под каждую цель будет создана экономическая модель."
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Красиво сказано и не придерёшься.Ну прям шедевр слова.
Толку zerro.
wuwer 28 сентября 2018 | 05:30
Пять лет программу дорабатывали.......впихивали невпихуемое
Теперь будут лет 5 раскачиваться ..... думать, выполнять их или ну нафиг - зачем под собой сук рубить
Ну а потом... по байке о Насредине.....
А ведь недавно все дружно рапортовали....." Майские указы выполнены на 80-95 %"
Видимо та часть, где про распил и разворовывание бюджета
hicat 28 сентября 2018 | 05:33
Спутиниздить ещё триллион?
davi__koloradov 28 сентября 2018 | 05:38
Пятилетки вернулись. рашка полным ходом назад в СССыр.
pavlovsky 28 сентября 2018 | 05:51
Я уж думал: под каждую цель - отдельная госкорпорация.
Вообще «план достижения национальных целей» - звучит очень обнадеживающе. Напоминает : Вперед к победе коммунизма!!!
mitinski 28 сентября 2018 | 05:51
Ага, аот он:
2019. Разгон демонстрантов, установление хорошего инвестиционного климата
2020-2021 Подвиг
2022 Война с Англией
nf5096004 28 сентября 2018 | 05:54
Хотя бы новые слова придумали. Пятилетка. Помню, было много пятилеток, все выполняли, перевыполняли, даже за четыре года. Но результатом были пустые полки магазинов, вечные очереди.