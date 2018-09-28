Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала победившего на выборах главы региона Сергея Фургала

Полномочия к нему перейдут после принесения присяги сегодня днем, сообщили ТАСС в краевом избиркоме. В пресс-службе Фургала уточнили, что он сложил с себя полномочия депутата Госдумы. Кандидата от ЛДПР победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов, он набрал почти 70% голосов.