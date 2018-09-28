Администрации Приморского края представили временно исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко

На эту должность его назначил в минувшую среду президент Владимир Путин после того, как выборы в регионе отменили из-за многочисленных нарушений. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, представляя нового руководителя, отметил, что у него будет много работы, но он справится. При этом Трутнев обещал помогать. Дата повторных выборов в Приморье пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Заксобрания 16 октября. Кожемяко намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.