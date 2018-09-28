USADA решило не наказывать легкоатлета Уилла Клэя, в пробе которого обнаружен запрещенный препарат

Американское антидопинговое агентство решило не наказывать легкоатлета Уилла Клэя, в пробе которого обнаружен запрещенный препарат. «USADA пришло к выводу, что кленбутерол практически не мог попасть в организм спортсмена иным способом, кроме как вместе с загрязненным мясом, которое широко распространено в Мексике», — говорится в заявлении агентства.

Клэй является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в тройном прыжке. Также американец дважды становился чемпионом мира.