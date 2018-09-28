Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отпустили из-под стражи

Мерой пресечения для них выбран «запрет определенных действий», в том числе покидать жилье в ночное время и пользоваться телефоном. Басманный суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Тело 57-летнего Михаила Хачатурян со множественными колото-резаными ранами обнаружили в конце июля в доме на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве задержали трех его дочерей 17, 18 и 19 лет. Они признали вину. Свои действия девушки объяснили неприязненными отношениями с отцом. По их словам, он их бил, не пускал в школу и фактически использовал как рабынь.