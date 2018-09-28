Главы МИД семи стран во главе с США призвали ООН к дипломатическому решению конфликта в Сирии

Они отметили, что он затянулся на протяжении семи лет «за счет сотен тысяч погибших и миллионов людей, насильственно перемещенных как внутри страны, так и за ее пределами». «Военного решения конфликта нет и нет альтернативы политическому решению», — подчеркивается в совместном заявлении.

Министры призвали спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру в ближайшее время созвать Конституционный комитет, который начнет работу по разработке новой сирийской Конституции. Доклад о проделанной работе должен быть представлен в Совет Безопасности ООН до конца октября.

Россия неоднократно выступала против «искусственных» дедлайнов в сирийском урегулировании.