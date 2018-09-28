Bellingcat обещает в ближайшее время назвать имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей, известного как «Александр Петров». Ранее группа международных расследователей установила личность человека, который приезжал в Солсбери по паспорту на имя Руслана Боширова. Это полковник ГРУ Анатолий Чепига. По данным журналистов-расследователей, он родился в Амурской области, воевал в Чечне и на востоке Украины, а в 2014 году получил звание Героя России. «Коммерсанту» удалось найти односельчан Чепиги, подтвердивших его личность.