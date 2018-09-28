Германия получила право принять чемпионат Европы по футболу в 2024 году

Такое решение принял накануне исполком УЕФА. Немецкий канцлер Ангела Меркель это приветствовала. Она выразила уверенность, что «Германия будет чудесной страной-хозяйкой», и выразила надежду, что не только другие команды, но и сборная страны будет хорошо играть. На проведение турнира также претендовала Турция. Некоторые болельщики нашли в победе немцев политический подтекст и обвинили УЕФА в расизме.