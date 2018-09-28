В Нидерландах задержаны семеро подозреваемых в подготовке серии терактов
Спецоперация проводилась в городах Аргем и Верт. У задержанных изъяли гранаты, автоматы и материалы для изготовления бомбы, сообщает Associated Press. Трое подозреваемых уже ранее задерживались за попытку уехать за границу, чтобы воевать на стороне исламистских вооруженных формирований. Предполагаемый глава группы– 34-летний выходец из Ирака, в прошлом году его осудили за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Представители сил безопасности Нидерландов заявили, что, несмотря на задержание, опасность терактов сохраняется. Уровень террористической угрозы повышен до четвертого уровня из максимальных пяти.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.