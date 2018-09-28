В Нидерландах задержаны семеро подозреваемых в подготовке серии терактов

Спецоперация проводилась в городах Аргем и Верт. У задержанных изъяли гранаты, автоматы и материалы для изготовления бомбы, сообщает Associated Press. Трое подозреваемых уже ранее задерживались за попытку уехать за границу, чтобы воевать на стороне исламистских вооруженных формирований. Предполагаемый глава группы– 34-летний выходец из Ирака, в прошлом году его осудили за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Представители сил безопасности Нидерландов заявили, что, несмотря на задержание, опасность терактов сохраняется. Уровень террористической угрозы повышен до четвертого уровня из максимальных пяти.