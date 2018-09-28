Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных мировых валют
Он на 15% слабее своего «справедливого курса», говорится в обзоре банка. Аналитики прогнозируют укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар. В последний раз рубль торговался на таком уровне в начале апреля, за два дня до очередного раунда американских санкций против российских миллиардеров и их компаний.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vvietham 28 сентября 2018 | 03:15
//Он на 15% слабее своего справедливого курса//
да ладно про справедливость :)
В США автобусная остановка стоит от 300 тыс до 1 мил баксов
В РФ на эти деньги строят детсады.
тут справедливый курс это минимум 1 рубль это $2-$3
i_one_off 28 сентября 2018 | 03:24
vvietham:
Потому они и стремятся "отмывать" свои свеженапечатанные доллары во всём мире, наполняя их реальной стоимостью. Вкладывая в свои бумажки реальный труд всех людей. Морок.
i_one_off 28 сентября 2018 | 03:20
Надо же, немцы 15 копеек подкинули, вот не ожидал.
hrenvam 28 сентября 2018 | 03:32
А почему они не скупают рубли?
vot_eto_da 28 сентября 2018 | 03:49
Признаю рубль одной из самых недооцененных мировых валют. Дорого. Предоплата обязательна.
condor00 28 сентября 2018 | 04:30
Признать честный труд миллионов людей - похвально.