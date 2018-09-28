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03:04, 28 сентября 2018

Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных мировых валют

Он на 15% слабее своего «справедливого курса», говорится в обзоре банка. Аналитики прогнозируют укрепление российской валюты до 60 рублей за доллар. В последний раз рубль торговался на таком уровне в начале апреля, за два дня до очередного раунда американских санкций против российских миллиардеров и их компаний.

Комментарии

6

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vvietham 28 сентября 2018 | 03:15

//Он на 15% слабее своего справедливого курса//

да ладно про справедливость :)

В США автобусная остановка стоит от 300 тыс до 1 мил баксов

В РФ на эти деньги строят детсады.

тут справедливый курс это минимум 1 рубль это $2-$3

i_one_off 28 сентября 2018 | 03:24

vvietham:
Потому они и стремятся "отмывать" свои свеженапечатанные доллары во всём мире, наполняя их реальной стоимостью. Вкладывая в свои бумажки реальный труд всех людей. Морок.

i_one_off 28 сентября 2018 | 03:20

Надо же, немцы 15 копеек подкинули, вот не ожидал.

hrenvam 28 сентября 2018 | 03:32

А почему они не скупают рубли?

vot_eto_da 28 сентября 2018 | 03:49

Признаю рубль одной из самых недооцененных мировых валют. Дорого. Предоплата обязательна.

condor00 28 сентября 2018 | 04:30

Признать честный труд миллионов людей - похвально.

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