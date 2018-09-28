На винзаводе в итальянском городе Фонтанелле произошел взрыв цистерны с просекко

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как из вертикальной металлической емкости размером с пятиэтажный дом выливается пенистая жидкость. По информации местного телеканала, на улице оказалось около 30 тысяч литров белого игристого вина. Причиной аварии предположительно называется человеческий фактор.