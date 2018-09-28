На винзаводе в итальянском городе Фонтанелле произошел взрыв цистерны с просекко
На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как из вертикальной металлической емкости размером с пятиэтажный дом выливается пенистая жидкость. По информации местного телеканала, на улице оказалось около 30 тысяч литров белого игристого вина. Причиной аварии предположительно называется человеческий фактор.
Комментарии1
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sparky 28 сентября 2018 | 02:29
Неужто заткнули клапан давления?
Теперь все уличные собаки и кошки будут пьяными и буйными :))