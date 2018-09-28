Делегация Ирана в полном составе покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как пояснил ТАСС источник в иранской делегации, это сделано намеренно в знак отношения к выступлению политика, который обрушился на Тегеран с резкой критикой. В частности, в ходе выступления Нетаньяху заявил, что в Иране на тайном складе хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование, и потребовал от МАГАТЭ провести немедленное расследование.