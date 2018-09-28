В Москве назвали шулерством слова главы МИД Британии о встрече с Сергеем Лавровым

В Нью-Йорке состоялся завтрак, на котором стороны высказывались на актуальные темы. Личной встречи министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта с российским коллегой на полях Генассамблеи ООН не было, заверила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее британский министр рассказал о «переговорах с Лавровым» Sky News. По его словам, сейчас стороны ведут «откровенный обмен мнениями». «Диалог был довольно сложным. Это было неприемлемо для России поручить двум агентам ГРУ использовать химическое оружие на британской земле», — отметил министр.