В Киеве машины российских дипломатов облили нечистотами
Кроме того, неизвестные бросили на территорию торгового представительства России дымовые шашки и нанесли на ограждение оскорбительные надписи. Об этом сообщается на сайте российского посольства на Украине. Отмечается, что прибывшие на место полицейские молча наблюдали за происходящим, ничего не предпринимая. Дипмиссия назвала случившееся «хулиганской акцией» и грубым нарушением положений Венской конвенции. Дипмиссия направила в МИД Украины ноту протеста, а также ожидает осуждения этой акции со стороны Киева, расследования случившегося и возмещения убытков.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
salut__521 28 сентября 2018 | 02:41
Получив говном по рожам, оккупанты и аннексанты украинских земель вдруг вспомнили о Венской конвенции... Смехотура.
sokal123 28 сентября 2018 | 03:05
salut__521: Славно Поприветствовали захватчиков .
i_one_off 28 сентября 2018 | 03:05
Ничего не изменилось за тысячу лет.