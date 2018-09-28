Румынский конституционный суд признал гей-пары семьями

«Отношения между людьми одного пола относятся к области «частной жизни», а также к области «семейной жизни», — говорится в решении суда. Подчеркивается, что такой союз ничем не отличается от сожительства двух гетеросексуалов. Этим летом румынский суд постановил, что в случае заключения однополого брака граждан Румынии и одного из государств Евросоюза, пара может находиться на территории Румынии. До 2000 года гомосексуальные отношения считались в стране преступными.