Обладательница титула «Мисс Ирака-2015» 22-летняя Тара Фарес убита в Багдаде
Об этом сообщает телеканал Kurdistan24 со ссылкой на МВД страны. В Instagram модели указывается, что девушка погибла в результате «предательского и трусливого инцидента». Убийство произошло накануне днем в районе Кам-Сара. Модель получила три пулевых ранения и скончалась в больнице. Началось расследование.
Фарес прославилась после того, как стала лицом модных брендов, при этом ее публикации в соцсетях вызывали споры в иракском обществе.
Комментарии1
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anji70 28 сентября 2018 | 01:33
Религия не причём.