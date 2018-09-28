Обладательница титула «Мисс Ирака-2015» 22-летняя Тара Фарес убита в Багдаде

Об этом сообщает телеканал Kurdistan24 со ссылкой на МВД страны. В Instagram модели указывается, что девушка погибла в результате «предательского и трусливого инцидента». Убийство произошло накануне днем в районе Кам-Сара. Модель получила три пулевых ранения и скончалась в больнице. Началось расследование.

Фарес прославилась после того, как стала лицом модных брендов, при этом ее публикации в соцсетях вызывали споры в иракском обществе.