США впервые использовали истребитель F-35 в бою
Он взлетел с борта десантного корабля USS Essex в Аравийском море и поразил связанную с талибами цель на территории Афганистана, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
F-35 — истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года. К 2020 году планируется выпустить более 3 тысяч самолетов такого типа. Они поступят на вооружение 11 стран.
Комментарии2
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salut__521 28 сентября 2018 | 01:36
Мериканцы своё новое вооружение испытывают в бою, а путриоты своё старое - по чужим ничего не подозревающим гражданским Боингам МН-17-ым и по своим ИЛам-20-ым. Смехотура.
alexsokoll 28 сентября 2018 | 01:39
salut__521:
Кастрюля, даже ты понимаешь, что Боинг сбили вы, а не антифашисты днр.
А за ИЛ евреи ответят.