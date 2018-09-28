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01:08, 28 сентября 2018

В Минфине появился департамент по борьбе с санкциями

Временно исполняющим обязанности директора назначен преподаватель ВШЭ Дмитрий Тимофеев. Об этом сообщается на сайте министерства. Департамент будет координировать разработку и реализацию мер «по снижению негативного влияния и противодействию» антироссийским санкциям в финансовой сфере. Это, как отмечается в сообщении, «позволит централизовать и создать инфраструктуру» для быстрого реагирования на любые новые ограничительные меры. Штатная численность сотрудников – 35 человек.

Комментарии

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lager23 28 сентября 2018 | 01:25

Санкции полезны!

В. Путен

//////
Неужели эти 35 человек и сам Минфин подвергают сомнению умозаключения нацлидера?

sergoder172 28 сентября 2018 | 01:31

Эти суки и на санкциях свое бабло отобьют! Как у нас говорили: кому война, а кому - мать родна!
Щас, человек 200 нахлебников посадят в новый ДЕПАРТАМЕНТ!

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