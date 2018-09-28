В Минфине появился департамент по борьбе с санкциями

Временно исполняющим обязанности директора назначен преподаватель ВШЭ Дмитрий Тимофеев. Об этом сообщается на сайте министерства. Департамент будет координировать разработку и реализацию мер «по снижению негативного влияния и противодействию» антироссийским санкциям в финансовой сфере. Это, как отмечается в сообщении, «позволит централизовать и создать инфраструктуру» для быстрого реагирования на любые новые ограничительные меры. Штатная численность сотрудников – 35 человек.