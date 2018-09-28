В Кремле продолжают называть Руслана Боширова и Александра Петрова гражданскими лицами
В Кремле продолжают называть Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей, гражданскими лицами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил исходить из той информации, которую ранее озвучил Владимир Путин и сами подозреваемые. По словам Пескова, ему ничего неизвестно о полковнике Анатолии Чепиге — по информации The Insider и Bellingcat, это настоящее имя Боширова. Пресс-секретарь президента рекомендовал обращаться с этим вопросом в Минобороны. При этом он отметил, что сведения о присвоении Чепиге звания Герой России, будут проверены. Песков также назвал расследование Insider и Bellingcat «неформальным», добавив, что неизвестно — «насколько оно соответствует действительности».
По данным журналистов-расследователей, Чепига родился в Амурской области, воевал в Чечне и на востоке Украины, а в 2014 году получил звание Героя России. «Коммерсанту» удалось найти односельчан Чепиги, подтвердивших его личность.
Комментарии6
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zapadnay 28 сентября 2018 | 01:16
Не странно ли, что журналисты владеют информацией, а президент нет?
irdo 28 сентября 2018 | 01:41
zapadnay:
Не странно ли, что журналисты владеют информацией, а президент нет?
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Странно, что Песков отправляет за информацией в МО, забыв, что его патрон главнокомандующий.
kara 28 сентября 2018 | 01:16
а доказательства будут из серии-признайтесь, что это вы?!
да и разные они это раз и Соловьев про это и утром рассказывал и только что по телеку на федеральном канале.
salut__521 28 сентября 2018 | 01:26
Этим кремлёвцам хоть ссы в глаза...
anji70 28 сентября 2018 | 01:36
Сначала кричали дайте нам доказательства, потом верим Путину, сразу бы и говорили верим Путину, не смотря на доказательства.
alena01 28 сентября 2018 | 01:37
На Украине воюют "отпускники"...
А "Петров и Васечкин" - гражданские лица... Видимо, уже гражданские...