В Кремле продолжают называть Руслана Боширова и Александра Петрова гражданскими лицами

В Кремле продолжают называть Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей, гражданскими лицами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил исходить из той информации, которую ранее озвучил Владимир Путин и сами подозреваемые. По словам Пескова, ему ничего неизвестно о полковнике Анатолии Чепиге — по информации The Insider и Bellingcat, это настоящее имя Боширова. Пресс-секретарь президента рекомендовал обращаться с этим вопросом в Минобороны. При этом он отметил, что сведения о присвоении Чепиге звания Герой России, будут проверены. Песков также назвал расследование Insider и Bellingcat «неформальным», добавив, что неизвестно — «насколько оно соответствует действительности».

По данным журналистов-расследователей, Чепига родился в Амурской области, воевал в Чечне и на востоке Украины, а в 2014 году получил звание Героя России. «Коммерсанту» удалось найти односельчан Чепиги, подтвердивших его личность.