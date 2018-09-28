Комиссия по ценным бумагам США требует запретить Илону Маску возглавлять публичные компании

Об этом сообщает агентство Блумберг. Комиссия обвинила основателя Tesla в том, что он намеренно ввёл участников рынка в заблуждение, когда написал в Твиттере о том, что нашёл инвесторов, которые и планирует выкупить акции компании с биржи. После этого компании акции подорожали почти на 10%.

Заявление комиссии направлено в суд. В нём утверждается, что Маск даже не обсуждал условия выкупа ни с одним из потенциальных инвесторов.