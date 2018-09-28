Премьер Молдавии снова призовёт Россию вывести войска из Приднестровья
Об этом политик, как ожидается, объявит сегодня на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Власти Молдавии продолжают добиваться полного вывода российских войск из Приднестровья, заявил перед отъездом в Нью-Йорк Павел Филип. Глава правительства Молдавии напомнил: Генассамблея ООН в июне приняла резолюцию о выводе из непризнанной республики Оперативной группы российских войск. Она помогает проводить миротворческую операцию в Приднестровье и охраняет склады с вооружением, которое осталось в регионе после распада СССР. Резолюция, несмотря на рекомендательный характер, поможет усилить международную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, надеется молдавский премьер. Присутствие в Приднестровье российских военных названо одной из главных угроз безопасности Молдавии в Национальной стратегии обороны на ближайшие годы, документ парламент принял в июле. Россия осудила резолюцию ООН, заявив, что она противоречит усилиям, которые ОБСЕ предпринимает для урегулирования конфликта в регионе.
Российские войска находятся в Приднестровье больше 25ти лет. Молдавия неоднократно требовала их вывода.
Комментарии5
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antimalin 28 сентября 2018 | 00:25
Резолюция, несмотря на рекомендательный характер, поможет усилить международную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, надеется молдавский премьер.
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Где и когда резолюции Генассамблеи ООН что-то решали, особенно последние лет 50?
Вопрос риторический.
Российские войска находятся в Приднестровье больше 25ти лет. Молдавия неоднократно требовала их вывода.
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А Приднестровье-ПМР с таким требованием кишиневских властей не согласна, поэтому никакого вывода российских войск оттуда не будет.
Пусть договариваются с Тирасполем.
Генассамблея ООН в июне приняла резолюцию о выводе из непризнанной республики Оперативной группы российских войск.
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А Спорлото против.
Консенсуса нет, поэтому эта резолюция - курам на смех.
Бесполезная бумажка.
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 00:26
А разве президент Молдавии не наш?
Какой ещё вывод войск?
antimalin 28 сентября 2018 | 00:30
mikhail_spb_: А разве президент Молдавии не наш?
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Президент Молдавии наделен, в основном, лишь представительскими полномочиями.
Как и президент Германии.
Реальной власти у них нет.
alex_melnikov Алексей Мельников 28 сентября 2018 | 01:10
Российским войскам там делать нечего. Давно пора домой.
antimalin 28 сентября 2018 | 01:16
alex_melnikov: Российским войскам там делать нечего. Давно пора домой.
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Не мельниковым и пр. сгнившим яблокам-1% это решать.
Уразумел?