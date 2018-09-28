США впервые использовали истребитель пятого поколения F-35В в боевой обстановке

Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Reuters и телекомпания CNN. Истребитель взлетел с борта авианосца и на территории Афганистана поразил цели, связанные движением «Талибан»*.

Эта модель истребителя способна совершать вертикальную посадку. F-35В требует минимальную для разбега дистанцию.

* организация запрещена в России