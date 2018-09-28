США впервые использовали истребитель пятого поколения F-35В в боевой обстановке
Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Reuters и телекомпания CNN. Истребитель взлетел с борта авианосца и на территории Афганистана поразил цели, связанные движением «Талибан»*.
Эта модель истребителя способна совершать вертикальную посадку. F-35В требует минимальную для разбега дистанцию.
* организация запрещена в России
Комментарии17
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pons 28 сентября 2018 | 00:14
А на Кузю сядет?
nepeanois 28 сентября 2018 | 00:17
pons: только при выключенной дымо-маскировке
gena_ 28 сентября 2018 | 00:47
С Силой Благого Творца, во главе Патриота Путина,
Победим натовских сатанистов!
За Путина! За Сталина! За Нашу Родину СССР!
СССР - Союз Сталинской Святой России!
novyrusich 28 сентября 2018 | 00:58
gena_: Ну и чего, делов-то.
Россия вообще отказалась от Су-57. Не нужны ей самолеты 5-го поколения.
Будет сразу 6-е использовать. Когда-нибудь, лет через 20-ть.
А первое боевое применение F-35 все-таки за Израилем.
И в Сирии уже бомбили и даже в Иран на разведку летали.
Правда взлетали с наземного аэродрома.
yan18 28 сентября 2018 | 00:19
pons: Он то на Кузю сядет, но тогда не самолет как обычно-а Кузя утонет..
serge_moro 28 сентября 2018 | 00:50
pons:А на Кузю сядет? ////
Ф-35В -это не муха,которая сядет на любое гамно,включая Кузю
gadbatat 28 сентября 2018 | 01:29
pons:
раздавит.
lager23 28 сентября 2018 | 00:15
Путену есть к чему стремиться..
mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 00:20
Этот американский самолёт - прекрасная и лёгкая цель для наших зениток с-200.
Поэтому американцы побоятся посылать их в Сирию, где наша зенитка недавно отличилась.
fresh_breeze 28 сентября 2018 | 00:21
"поразил цели, связанные движением «Талибан»*."
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Ещё бы не поразил, у "Талибана" ведь нет С-300.
yan18 28 сентября 2018 | 00:38
fresh_breeze: До сих пор у российских С300 есть только одно достижение: при совместных учениях России и Украины в Крыму в 2001г именно С300 России а не С200 Украины , сбил российский Ту154,Сибирских авиалиний...
Как видно-что ЗРК России хорошо справляются с пассажирскими самолетами(Ил20=Ил18)
raffal 28 сентября 2018 | 00:44
fresh_breeze: Зато у Сирии есть С-200, которые сбивают российские самолёты. А вот у тех от кого России защищает там упыря Асада вообще ничего нет и российская авиация тоже может поражать цели.
Вообще, скромнее быть надо, учитывая печальное состоянии науки и промышленности в России, что не является основанием для излишней гордости за качество российского оружия.
А штурмовики F-35В средства ПВО С-300 даже не заметят.
novyrusich 28 сентября 2018 | 01:04
fresh_breeze: К сожалению С-300 их не видит.
Израиль уже несколько раз использовал Ф-35 в Сирии, не увидели их даже С-400 ьна Хмеймим.
ИТ в Ироане летали, но С-300 не увидели.
Нет, российские специалисты говорят, что С-400 увидит. Примерно на расстоянии 20 км.
Дальше объекты с эффективной отражающей поверхностью 0,1 кв.м. он не видит.
Так что есть у Талибана С-300 или нет значения не имеет.
adl1964 28 сентября 2018 | 00:36
Они не умнее или красивее - они сильнее нас.
Путин повернул нас в сторону заката. считая что закат ярче рассвета.
Хотите более пафосно?
Пардон....
Вожди бывают 3 вида...
1. который жрет
2.который жрет и срет...
3. который только срет.
Мы на 3 пункте
gena_ 28 сентября 2018 | 00:45
С Силой Благого Творца, во главе Патриота Путина, Победим натовских сатанистов!
За Путина! За Сталина! За Нашу Родину СССР!
СССР - Союз Сталинской Святой России!
gadbatat 28 сентября 2018 | 01:33
gena_:
шизофрения.
palm_coast 28 сентября 2018 | 00:51
Вертикальный взлет означает одно: на авианосец можно погрузить не 50, а 100 самолетов, образно.