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00:00, 28 сентября 2018

США впервые использовали истребитель пятого поколения F-35В в боевой обстановке

Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Reuters и телекомпания CNN. Истребитель взлетел с борта авианосца и на территории Афганистана поразил цели, связанные движением «Талибан»*.

Эта модель истребителя способна совершать вертикальную посадку. F-35В требует минимальную для разбега дистанцию.

* организация запрещена в России

Комментарии

17

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pons 28 сентября 2018 | 00:14

А на Кузю сядет?

nepeanois 28 сентября 2018 | 00:17

pons: только при выключенной дымо-маскировке

gena_ 28 сентября 2018 | 00:47

С Силой Благого Творца, во главе Патриота Путина,
Победим натовских сатанистов!
За Путина! За Сталина! За Нашу Родину СССР!
СССР - Союз Сталинской Святой России!

novyrusich 28 сентября 2018 | 00:58

gena_: Ну и чего, делов-то.
Россия вообще отказалась от Су-57. Не нужны ей самолеты 5-го поколения.
Будет сразу 6-е использовать. Когда-нибудь, лет через 20-ть.

А первое боевое применение F-35 все-таки за Израилем.
И в Сирии уже бомбили и даже в Иран на разведку летали.
Правда взлетали с наземного аэродрома.

yan18 28 сентября 2018 | 00:19

pons: Он то на Кузю сядет, но тогда не самолет как обычно-а Кузя утонет..

serge_moro 28 сентября 2018 | 00:50

pons:А на Кузю сядет? ////

Ф-35В -это не муха,которая сядет на любое гамно,включая Кузю

gadbatat 28 сентября 2018 | 01:29

pons:
раздавит.

lager23 28 сентября 2018 | 00:15

Путену есть к чему стремиться..

mikhail_spb_ 28 сентября 2018 | 00:20


Этот американский самолёт - прекрасная и лёгкая цель для наших зениток с-200.
Поэтому американцы побоятся посылать их в Сирию, где наша зенитка недавно отличилась.

fresh_breeze 28 сентября 2018 | 00:21

"поразил цели, связанные движением «Талибан»*."
-------------------------------------------------------------------------------

Ещё бы не поразил, у "Талибана" ведь нет С-300.

yan18 28 сентября 2018 | 00:38

fresh_breeze: До сих пор у российских С300 есть только одно достижение: при совместных учениях России и Украины в Крыму в 2001г именно С300 России а не С200 Украины , сбил российский Ту154,Сибирских авиалиний...
Как видно-что ЗРК России хорошо справляются с пассажирскими самолетами(Ил20=Ил18)

raffal 28 сентября 2018 | 00:44

fresh_breeze: Зато у Сирии есть С-200, которые сбивают российские самолёты. А вот у тех от кого России защищает там упыря Асада вообще ничего нет и российская авиация тоже может поражать цели.
Вообще, скромнее быть надо, учитывая печальное состоянии науки и промышленности в России, что не является основанием для излишней гордости за качество российского оружия.
А штурмовики F-35В средства ПВО С-300 даже не заметят.

novyrusich 28 сентября 2018 | 01:04

fresh_breeze: К сожалению С-300 их не видит.
Израиль уже несколько раз использовал Ф-35 в Сирии, не увидели их даже С-400 ьна Хмеймим.
ИТ в Ироане летали, но С-300 не увидели.

Нет, российские специалисты говорят, что С-400 увидит. Примерно на расстоянии 20 км.
Дальше объекты с эффективной отражающей поверхностью 0,1 кв.м. он не видит.
Так что есть у Талибана С-300 или нет значения не имеет.

adl1964 28 сентября 2018 | 00:36

Они не умнее или красивее - они сильнее нас.
Путин повернул нас в сторону заката. считая что закат ярче рассвета.
Хотите более пафосно?
Пардон....
Вожди бывают 3 вида...
1. который жрет
2.который жрет и срет...
3. который только срет.
Мы на 3 пункте


gena_ 28 сентября 2018 | 00:45

С Силой Благого Творца, во главе Патриота Путина, Победим натовских сатанистов!
За Путина! За Сталина! За Нашу Родину СССР!
СССР - Союз Сталинской Святой России!

gadbatat 28 сентября 2018 | 01:33

gena_:
шизофрения.

palm_coast 28 сентября 2018 | 00:51

Вертикальный взлет означает одно: на авианосец можно погрузить не 50, а 100 самолетов, образно.

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