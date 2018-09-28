Басманный суд освободил из-под ареста всех трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца

К ним была применена новая мера пресечения – запрет определенных действий.

Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую несовершеннолетнюю сестру накануне вечером освободили прямо в зале суда. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя. Согласно новой мере пресечения, девушкам запрещено покидать квартиры, где они будут жить, с девяти вечера до семи утра, а также пользоваться любыми видами связи, за исключением экстренных случаев. Кроме того, без разрешения следователя сестры не могут общаться с кем-либо, кроме своего адвоката. Это в том числе касается и комментариев для СМИ по существу дела.

Сестры Хачатурян были задержаны в конце июля после убийства своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Девушки признали свою вину и рассказали, что мужчина систематически бил их и подвергал сексуальному насилию. Сестрам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору.

Ранее младшая из сестер Хачатурян, которой 17 лет, была признана невменяемой в момент совершения преступления.