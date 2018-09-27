Пожар на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе не повлиял на экологическую ситуацию, уверяют городские власти
На самом предприятии сказали, что огонь распространился на 40 квадратных метров, завод продолжает работу, никто не пострадал.
Раннее агентство «Интерфакс» сообщило, что загорелось оборудование по очистке бензина, площадь пожара составила около ста пятидесяти квадратных метров. Причиной могло стать короткое замыкание.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
seryj_wolk 27 сентября 2018 | 23:19
Так же, как санкции благотворно влияют на экономику рфии, так и пожар улучшает в ней экологию. Пора бы уже чиновникам это знать.
furuncul1 27 сентября 2018 | 23:40
Или это был не пожар. Или это был не нефтезавод. Или это был не Ярославль. Или это не городские власти.