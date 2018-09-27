Пожар на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе не повлиял на экологическую ситуацию, уверяют городские власти

На самом предприятии сказали, что огонь распространился на 40 квадратных метров, завод продолжает работу, никто не пострадал.

Раннее агентство «Интерфакс» сообщило, что загорелось оборудование по очистке бензина, площадь пожара составила около ста пятидесяти квадратных метров. Причиной могло стать короткое замыкание.