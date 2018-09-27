Одного из обвиняемых в отравлении Скрипалей узнали по фотографии в селе, где долго жила его семья

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Собеседники издания попросили не называть их имена, опасаясь проблем с ФСБ. Они рассказали, что видели Анатолия Чепигу около 10 лет назад. Сельчане назвали его «умным, хорошим и сообразительным», рассказали, что после окончания военного вуза Анатолий Чепига уехал по распределению. Он женат, у него двое детей. Не так давно в селе обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве. Вчера вечером издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что установили личность одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Человек, который выдавал себя за Руслана Боширова, оказался полковником военной разведки Анатолием Чепигой.

В Кремле сегодня заявили, что по-прежнему исходят из того, что обвиняемые в отравлении Скрипалей – это гражданские лица.