Одного из обвиняемых в отравлении Скрипалей узнали по фотографии в селе, где долго жила его семья
Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Собеседники издания попросили не называть их имена, опасаясь проблем с ФСБ. Они рассказали, что видели Анатолия Чепигу около 10 лет назад. Сельчане назвали его «умным, хорошим и сообразительным», рассказали, что после окончания военного вуза Анатолий Чепига уехал по распределению. Он женат, у него двое детей. Не так давно в селе обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве. Вчера вечером издание Инсайдер и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что установили личность одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Человек, который выдавал себя за Руслана Боширова, оказался полковником военной разведки Анатолием Чепигой.
В Кремле сегодня заявили, что по-прежнему исходят из того, что обвиняемые в отравлении Скрипалей – это гражданские лица.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bugatti 27 сентября 2018 | 23:09
Кремль : я не я и лошадь не моя...
minerr 27 сентября 2018 | 23:17
//// Одного из обвиняемых в отравлении /////
-----
Наверное все-таки подозреваемый в отравлении? Обвинение вроде как никто не выдвигал, как и запрос ни на допрос, ни на какие либо следственные действия. Походу, Мэй выдохлась.
serge_moro 27 сентября 2018 | 23:22
minerr: Страна ждала ,что после Беслана , Курска Ворамикомандующий пустит пулю себе в лоб от позора его действий. Но, Коротышка пустил пулю в Немцова и затем затаился на 10 дней. Страна ждала,что Коротышка пустит себе пулю в лоб от позора с миллиардами у виолончелиста Ролдугина.Но Коротышка стал винтить всю внесистемную оппозицию и давать сроки за свой испуг. Страна ждала,что Коротышка 2 дня назад пустит себе пулю в лоб за тот позор ,который он сотворил в Солсбери и подставил всю страну снова. Но и в этот раз мы не дождались поступка загнанного в угол Кремля убийцы и отравителя. Коротышка ждет,когда исчезнет Россия , только тогда он почувствует ,что его миссия выполнена и он может уходить .
turrinn 27 сентября 2018 | 23:23
minerr:
/Походу, Мэй выдохлась./
походу, ты , вонючка, свежую методичку не дождался.
зачем вылез?
novyrusich 27 сентября 2018 | 23:34
minerr: Запросов России не будет. Мэй сказалав, что не будет делать запрос, т.к. ясно, что заказчики убийства убийц не выдадут. Есть ордер Интерпола на их арест.
Настоящее имя второго подозреваемого в отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери будет названо в ближайшее время, сообщил телепрограмме Би-би-си Newsnight представитель международной расследовательской группы Bellingcat.
С ведущей телепрограммы Би-би-си Керсти Уорк беседовал сотрудник Bellingcat под псевдонимом Мориц Ракужицкий, который рассказал, как удалось установить личность Чепиги.
По его словам, сотрудники пользуются специально созданными программами по поиску и сравнению изображений, опубликованных в социальных сетях. Никаких изображений найдено не было, что наводило на мысль о том, что это не совсем обычные люди.
"Приступили к работе сразу после того, как британская полиция опубликовала фотографии двоих подозреваемых. У нас есть опыт расследований, когда информации очень мало. Мы стали искать документальные следы, начиная с их фальшивых паспортов, и довольно быстро вышли на след", - сообщил собеседник Би-би-си.
"Нам потребовался примерно месяц, чтобы идентифицировать одного из подозреваемых, и мы уверены, что в скором времени - в течение недели или двух - сумеем идентифицировать и второго", - уверен сотрудник Bellingcat.
"Мы поговорили на условиях анонимности с нашими источниками в российских вооруженных силах. Они все говорят, что поражены тем фактом, что целого полковника, да еще и Героя России, отправили на проведение "полевой операции". Обычно такую работу поручают офицерам на уровне капитана. Они считают, что либо это указывает на то, что задание было поставлено на самом высоком уровне, либо же руководство ГРУ желало таким образом порадовать своего непосредственного начальника, то есть Путина", - заявил Ракужицкий.
rus095 27 сентября 2018 | 23:13
ну а фото из школы , фото из училища, фото с друзьями из этого поселка есть? Или как всегда- просили чтобы не называли их имен? То есть неустановленный источник- а точнее выдумка Инсайдера,которые все расследуют из Интернета.
solonko 27 сентября 2018 | 23:19
rus095: Вы это, покажите по ТВ одновременно Боширова и Чепигу, пусть они в прямом эфире пожмут друг другу руки и, заодно, покажут свои школьные и студенческие/курсантские фотографии, фотографии с папами-мамами, своими семьями и т.п. Семьи даже лучше продемонстрировать вживую.
testmeter 27 сентября 2018 | 23:21
rus095: Не спеши, все тебе будет. За все... Потихоньку, понемножку твой МордорЪ в дерьмо вотрем, где ему и место. Или ты торопишься?
mr_samgin 27 сентября 2018 | 23:21
rus095: Разве можно сомневаться в информации Инсайдера?
Вы, что ватник? Только вата может не доверять словам либеральной оппозиции, западными СМИ и правительствам развитых стран.
pavlovsky 27 сентября 2018 | 23:37
rus095: и, главное: где справка из ГРУ???
oneoretwo 27 сентября 2018 | 23:13
...зря они это... узнали, какбэ...
но есть и плюсы : вздохнет воронеж...
beobachter 27 сентября 2018 | 23:17
Кремль перешёл на вторую линию обороны: отравители простые граждане РФии, а не военные. А на первой линии пытались отрицать ,что эти люди имеют отношение к отравлению...
fresh_breeze 27 сентября 2018 | 23:20
"Не так давно в селе обсуждали новость о том, что якобы его семье дали четырехкомнатную квартиру в Москве."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В здании Минобороны, знаем-знаем.
А как не дать, если в Солсбери теперь в каждом мусорном контейнере по флакону "Нина Риччи" валяется с БОВ внутри.
Заслужил! Справился Чепига с секретным заданием, жизнью рисковал ради отчизны, получай ключи — вселяйся в новое жильё!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Он женат, у него двое детей."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ещё один признак того, что он ГРУшник.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Человек, который выдавал себя за Руслана Боширова, оказался полковником военной разведки Анатолием Чепигой."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот так вот, взял и оказался. Оказался в больном мозгу этих горе-расследователей, которых британские СМИ превозносят пуще своего Холмса Шерлока, так как бредятина, которую они изрыгают день ото дня импонирует официальному Лондону.
kara 27 сентября 2018 | 23:20
ну как узнали, наполовину. одна узнала по голосу и глазам, а другая не узнала, говорит он тогда уже лысый был
mikhail_spb_ 27 сентября 2018 | 23:29
Завтра из пролетающего над селом бомбардировщика случайно выпадет нейтронная бомба?
Вывод: всех, кто когда-либо знал наших плейшнеров и пастеров шлагов, нужно ликвидировать, не дожидаясь опознания.
Кстати, что значит "дали четырехкомнатную квартиру в Москве"?
За какие такие заслуги?
Если каждому плейшнеру давать по огромной квартире в Москве, то никаких бюджетов не хватит!
pavlovsky 27 сентября 2018 | 23:35
У Кремля, уже давно, своя собственная реальность. Остальное - ВБРОСЫ...
ly4_sveta 27 сентября 2018 | 23:35
Вот так из сел и вытаскивают «в люди». А они, оказавшись
в городах, да ещё и во властных и военных структурах,
пойдут на все, лишь бы не оказаться опять в сельской
безнадеге и безысходности.
oleg_kievlyanin 27 сентября 2018 | 23:41
Я так и подумал во время интервью, что колхозник. И нездоровый интерес к шпилям отсюда наверное.
А вот с каминг аутом на передаче у Симонян некрасиво получилось. Какая после этого семейная жизнь! Всем колхозом засмеют и зачморят. Будь ты хоть трижды полковник.