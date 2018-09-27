Челябинский следственный комитет завел дело на пенсионерку, обвиняемую в оскорблении полицейского на акции 9 сентября
Челябинский следственный комитет завел дело на пенсионерку, обвиняемую в оскорблении полицейского на акции 9-го сентября. Об этом сообщает МБХ-медиа со ссылкой на правозащитную группу «Агора». Согласно постановлению, Ольга Степанова оскорбила участкового, который находился при исполнении обязанностей и охранял общественный порядок во время несанкционированного митинга. Пенсионерке грозит штраф, обязательные или исправительные работы.
Комментарии8
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oneoretwo 27 сентября 2018 | 23:09
...эта пенсионерка - работодатель, ч/з налоги, которые платила в свое время, тупого и обидчивого мордоворота в погонах. так что высказывать свое мнение по качеству его работы имеет полное право...
meteor1908 27 сентября 2018 | 23:09
Самое большое, что грозит пенсионерке - скорая встреча с покойными родственниками. Какие тут исправительные работы? Глупость.
danko1 27 сентября 2018 | 23:10
И как же она оскорбила садиста, который против народа выступал?
Разве в русском языке есть слова, которыми можно сущность этих нелюдей реально отразить?
palm_coast 27 сентября 2018 | 23:18
danko1:
В русском языке может и нет, а в вашем лексиконе, Галина, такие слова есть и другими вы тут на сайте не пользуетесь.
valia47 27 сентября 2018 | 23:15
Система хитрая. Один -подневольный, другая- отстаивает свои конституционные права. Оба нищие. Из-за нищеты вынужденно сталкиваются. Миллиардеры весело потирают руки.
palm_coast 27 сентября 2018 | 23:23
Пенсионерка. А ведь ей поди и 60ти не исплнилось. Прав Путин - работать надо таким дебоширам, чтобы некогда им было нарушать общественный порядок. Инергии много, дури еще больше., выплеснуть все это некуда - вот и идут на митинги.., таким пенсионеркам и распустить руки на представителя правопорядка как печенью об асфальт..
furuncul1 27 сентября 2018 | 23:45
Кто он? Я тоже хочу оскорбить этого участкового!
wasielna 27 сентября 2018 | 23:57
Стоко денег им платим, а и слова обидного не скажи.