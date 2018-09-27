Челябинский следственный комитет завел дело на пенсионерку, обвиняемую в оскорблении полицейского на акции 9 сентября

Челябинский следственный комитет завел дело на пенсионерку, обвиняемую в оскорблении полицейского на акции 9-го сентября. Об этом сообщает МБХ-медиа со ссылкой на правозащитную группу «Агора». Согласно постановлению, Ольга Степанова оскорбила участкового, который находился при исполнении обязанностей и охранял общественный порядок во время несанкционированного митинга. Пенсионерке грозит штраф, обязательные или исправительные работы.