В Свердловской области завели уголовное дело после жалоб подростков на пытки

Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа. Расследование идёт по статье о превышении должностных полномочий. О пытках рассказали двое молодых людей и девушка, которые живут в Каменске-Уральском. Они сообщили, что их били и над ними издевались, заставляя признаться в краже. По словам подростков, их по очереди вывозили в лес. Одному из молодых людей дали лопату и сказали копать себе могилу. По словам родственников, полицейские им сообщили, что подростки ограбили женщину и потратили деньги на наркотики.