В Свердловской области завели уголовное дело после жалоб подростков на пытки
Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа. Расследование идёт по статье о превышении должностных полномочий. О пытках рассказали двое молодых людей и девушка, которые живут в Каменске-Уральском. Они сообщили, что их били и над ними издевались, заставляя признаться в краже. По словам подростков, их по очереди вывозили в лес. Одному из молодых людей дали лопату и сказали копать себе могилу. По словам родственников, полицейские им сообщили, что подростки ограбили женщину и потратили деньги на наркотики.
Комментарии13
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danko1 27 сентября 2018 | 23:05
Какие мрази во власти и в полиции, когда преступление наглое и циничное называют превышением полномочий.
Для правящей ОПГ, для полицаев и прочих силовиков закон не существует.
Даже бандитские понятия выше того, что они творят.
vvietham 27 сентября 2018 | 23:14
2 недели назад
В Каменск-Уральском убили 10-летнюю девочку
Это не эти грабители наркоманы сделали?
palm_coast 27 сентября 2018 | 23:30
danko1:
Да. В бандитских понятиях вы дока. Тут даже я с вами спорить ни стану - ваши бандитские выходки на лицо.
danko1 27 сентября 2018 | 23:33
palm_coast: А кроме бреда и хамства портянке по существу сказать нечего?
Портянку ко мне сегодня приставили, пока другие, специально ко мне приставленные, отсутствуют?
palm_coast 27 сентября 2018 | 23:45
danko1:
В какой фразе хамство? Я и обратил на вас внимание только лишь потому, что кроме пошлятины от вашего ника ничего нет., смысла в сказанном тоже. Вам бы мой аватар и кричать на каждую новость Хутин пуй дело и без дела, вернее, вы этим тут и занимаетесь. На свой лучше обратите внимание.
danko1 27 сентября 2018 | 23:50
palm_coast: Ни в одном комментарии у меня хамства не найдете, в отличие от ваших коллег по портяночному цеху.
А то, что у вас хамство и бред, что вы и прочие портянки продажные на все мои комментарии, которые только в защит у народа, против беззакония и преступлений во власти направлены, свидетельствует о том, что вы Россию и россиян презираете.
palm_coast 27 сентября 2018 | 23:57
danko1:
Вы написали такой бред, как и обычно, а фантазируете, что к вам кого то можно приставлять. Да это вами в самый раз подпирать двери любого российского сартира, который удобством во дворе.
zemljanka 27 сентября 2018 | 23:53
danko1: Сегодня много свежих троллей. Вы иногда отвечаете, и ко мне цепляются только новые и очень мерзкие. Но я их не подкармливают. Никогда.
danko1 28 сентября 2018 | 00:00
zemljanka: Да я даже не этим портянкам отвечаю по сути. И не для нормальных посетителей сайта, а для тех, кто случайно на сайт заглядывает и этих мразей распознать не может, принимая за нормальных людей.
meteor1908 27 сентября 2018 | 23:06
Не, ну а как вы хотели? Чтобы в Каменск-Уральске или Усть-Зажопинске работали комиссары Мегрэ? Есть преступление? Есть. Раскрыть надо? Надо. Как? Признание - царица доказательств. Тебе дали пистолет - вот и крутись.
vladislav 27 сентября 2018 | 23:07
Мордор.
oneoretwo 27 сентября 2018 | 23:11
...время упырей из подворотни...
zemljanka 27 сентября 2018 | 23:55
oneoretwo: да уж 100 лет культивируют ...