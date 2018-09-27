Адвокат Липцер: Смягчение меры сестрам Хачатурян говорит о том, что следствие принимает противоправные действия отца
Басманный суд Москвы изменил меру пресечения обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян с содержания под стражей на запрет определенных действий. Смягчение меры пресечения сестрам Хачатурян говорит о том, что следствие принимает во внимание противоправные действия отца в отношении их. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер.
«Мы считаем, что смягчение меры пресечения говорит о том, что следствие в ходе расследования устанавливает те обстоятельства, о которых девочки говорили изначально, а именно о противоправных действиях, своего отца в отношении их», — сказал А.Липцер.
По его словам, согласно постановлению суда, девушки обязаны быть в квартирах (определенных судом) с 7 утра до 9 вечера. В остальное время они могут находиться где угодно. Им также запрещено общаться с кем-либо кроме следователя, представителей следственных органов, ФСИН, адвокатов. Обвиняемые не могут использовать средства сотовой связи и интернет. Адвокат уточнил, что они «имеют право звонить только следователю, в службу скорой помощи, либо в МЧС». Общение друг с другом им также запрещено.
А.Липцер добавил, что защита просила суд смягчить запрет (разрешить обвиняемым общаться по телефону с адвокатами, родственниками, владельцами квартир, где они будут проживать), однако он не пошел на уступки.
Таким образом, если девушки захотят общаться с кем-либо, кто не входит в перечень разрешенных судом лиц, они должны обратиться к следователю, который выписывает соответствующее разрешение.
Адвокат выразил надежду, что осуществляющая надзор за сестрами Хачатурян ФСИН по Московской области «не будет доходить до абсурда» и девушки хотя бы при посещении магазина смогут общаться с его сотрудниками, чтобы обеспечить себя всем необходимым.
А.Липцер также отметил, что суточный контроль за сестрами осуществляться не будет. «Сотрудники ФСИН обязаны будут приходить к ним с инспекцией, проверять на месте ли они, соблюдаются ли условия», — уточнил адвокат.
27 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян с содержания под стражей на запрет определенных действий.
Комментарии6
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glotov 27 сентября 2018 | 22:48
Эховские наборщики текстов заголовков - самые малограмотные в сети.
eslichestno 27 сентября 2018 | 23:58
glotov:
Пожалуй, соглашусь. Два слова пропустили, и смысл в корне изменился.
rus095 27 сентября 2018 | 23:03
Полный звездец- все законы побоку. Девки сначала усыпили отца, потом нанесли ему более 30 ударов ножом. У них статья убийство по предварительному сговору,это от 8 до 20 лет. Это сколько денег занесли СК чтобы они сами инициировали выпуск этих девиц.
novyrusich 27 сентября 2018 | 23:40
rus095: Тупой пидораша, папаня дочек периодически насиловал и они не выдержали.
Ты, тварь, тоже своих дочек насилуешь, что так испугался и заверещал?
eremenko_evgeny 27 сентября 2018 | 23:09
Я понял в чем суть, их отпустили, чтобы диаспора могла забить камнями. Давайте не будем мешать правосудию.
owlyann 27 сентября 2018 | 23:25
А гулять при дневном свете им вообще нельзя?
Это же очень вредно для здоровья.