Адвокат Липцер: Смягчение меры сестрам Хачатурян говорит о том, что следствие принимает противоправные действия отца

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян с содержания под стражей на запрет определенных действий. Смягчение меры пресечения сестрам Хачатурян говорит о том, что следствие принимает во внимание противоправные действия отца в отношении их. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер.

«Мы считаем, что смягчение меры пресечения говорит о том, что следствие в ходе расследования устанавливает те обстоятельства, о которых девочки говорили изначально, а именно о противоправных действиях, своего отца в отношении их», — сказал А.Липцер.

По его словам, согласно постановлению суда, девушки обязаны быть в квартирах (определенных судом) с 7 утра до 9 вечера. В остальное время они могут находиться где угодно. Им также запрещено общаться с кем-либо кроме следователя, представителей следственных органов, ФСИН, адвокатов. Обвиняемые не могут использовать средства сотовой связи и интернет. Адвокат уточнил, что они «имеют право звонить только следователю, в службу скорой помощи, либо в МЧС». Общение друг с другом им также запрещено.

А.Липцер добавил, что защита просила суд смягчить запрет (разрешить обвиняемым общаться по телефону с адвокатами, родственниками, владельцами квартир, где они будут проживать), однако он не пошел на уступки.

Таким образом, если девушки захотят общаться с кем-либо, кто не входит в перечень разрешенных судом лиц, они должны обратиться к следователю, который выписывает соответствующее разрешение.



Адвокат выразил надежду, что осуществляющая надзор за сестрами Хачатурян ФСИН по Московской области «не будет доходить до абсурда» и девушки хотя бы при посещении магазина смогут общаться с его сотрудниками, чтобы обеспечить себя всем необходимым.

А.Липцер также отметил, что суточный контроль за сестрами осуществляться не будет. «Сотрудники ФСИН обязаны будут приходить к ним с инспекцией, проверять на месте ли они, соблюдаются ли условия», — уточнил адвокат.

27 сентября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения обвиняемым в убийстве отца сестрам Хачатурян с содержания под стражей на запрет определенных действий.