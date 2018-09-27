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22:32, 27 сентября 2018

Российский футбольный союз разрешил клубу Енисей принять Спартак в Красноярске

Российский футбольный союз разрешил клубу «Енисей» принять «Спартак» в Красноярске, при этом стадион должен соответствовать всем требованиям. «Енисей» в виде исключения сможет провести на этой арене несколько домашних матчей, в «Спартаке» это решение поддержали. На прошлой неделе стало известно, что матч «Енисей» — «Спартак» могут перенести из-за неготовности стадиона в Красноярске. Встреча команд запланирована на 7 октября.

Комментарии

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kunst54 27 сентября 2018 | 22:58

На Чукотке, на Мысе Челюскин - было бы круче.

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