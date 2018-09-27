Двум жителям Хакасии назначили условные сроки за комментарии под записью в соцсети ВКонтакте
Они высказали свое мнение по поводу убийства местного жителя во время драки в цыганском районе. Преступление произошло в мае, предполагаемого преступника объявили в международный розыск, а другие жители цыганского поселения – это около семидесяти семей – бросили дома и уехали. Одна из пользовательниц ВКонтакте Анастасия Смирнова опубликовала фотографию подозреваемого с подписью «Эта тварь убила хорошего человека». На нее тоже завели дело об экстремизме, однако после публичных извинений дело было прекращено. Двум авторам комментариев под этой записью назначили по одному году лишения свободы условно, — сообщает сайт МБХ-медиа.
Комментарии5
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alexey65 27 сентября 2018 | 22:39
А перед кем извинялась Анастасия - перед сбежавшим убийцей, перед всем цыганским табором?
chernyij 27 сентября 2018 | 22:46
alexey65: перед Родиной
danko1 27 сентября 2018 | 22:41
Даю наводку на реальный экстремизм: один усатый тип в Кремле призывал печень оппозиционеров по асфальту размазать.
Где уголовное дело на этого мерзавца? Ведь это заявление было не в интернете, которого никто практически не видел, а по ЦТ, что вызвало реальный рост насилия и развязало отморозкам руки.
margosher 27 сентября 2018 | 22:54
"ВКонтакте, ВКонтакте, опять ВКонтакте... Всем уже понятно, что во "ВКонтакте" можно говорить только о бабочках и цветочках?
oneoretwo 27 сентября 2018 | 23:22
...подобных ссутей надо делать пожизненно невыездными со всей их родней и бастардами, собщая о них в евросоюз... пусть в подворотне всю жизнь проведут...