Двум жителям Хакасии назначили условные сроки за комментарии под записью в соцсети ВКонтакте

Они высказали свое мнение по поводу убийства местного жителя во время драки в цыганском районе. Преступление произошло в мае, предполагаемого преступника объявили в международный розыск, а другие жители цыганского поселения – это около семидесяти семей – бросили дома и уехали. Одна из пользовательниц ВКонтакте Анастасия Смирнова опубликовала фотографию подозреваемого с подписью «Эта тварь убила хорошего человека». На нее тоже завели дело об экстремизме, однако после публичных извинений дело было прекращено. Двум авторам комментариев под этой записью назначили по одному году лишения свободы условно, — сообщает сайт МБХ-медиа.