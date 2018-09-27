Петербургского адвоката Михаила Федотова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 30 миллионов рублей
Об этом сообщает сайт «Фонтанка». По версии следствия, Федотов и его предполагаемый сообщник юрист Сергей Зимин потребовали эту сумму от работников двух компаний, которых следователи допрашивали по уголовному делу о контрабанде стратегически важных товаров. Взамен было обещано прекращение дела. По мнению следствия, такими возможностями Федотов и Зимин не обладали. Накануне Федотову были переданы муляжи пачек с деньгами. Его задержали сотрудники ФСБ. Зимина на месте в этот момент не было. Оба вину отрицают.
Комментарии3
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patrikk_2 27 сентября 2018 | 22:46
Петербургского адвоката Михаила Федотова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 30 миллионов рублей...
90% неудовлетворённости россиян от наших судов, происходит от продажности наших адвокатов, коллегии которых захватила безнравственная этническая мафия. Посмотрите фильм "Эрин Брокович" (2000), который основан на реальных событиях, увидите чего может добиться одна честная адвокат.
ensebeo 27 сентября 2018 | 23:39
patrikk_2: ты все перепутал в методичке: 90% неудовлетворенности именно от продажности судей. А продажность адвоката и есть суть его профессии: клиент его подкупает платой за юридические услуги.
ensebeo 27 сентября 2018 | 23:37
А какова демагогия: они и не должны были обладать никакими возможностями. Они же просто представители тех, кто обладал такими возможностями.