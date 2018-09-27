Петербургского адвоката Михаила Федотова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 30 миллионов рублей...

Об этом сообщает сайт «Фонтанка». По версии следствия, Федотов и его предполагаемый сообщник юрист Сергей Зимин потребовали эту сумму от работников двух компаний, которых следователи допрашивали по уголовному делу о контрабанде стратегически важных товаров. Взамен было обещано прекращение дела. По мнению следствия, такими возможностями Федотов и Зимин не обладали. Накануне Федотову были переданы муляжи пачек с деньгами. Его задержали сотрудники ФСБ. Зимина на месте в этот момент не было. Оба вину отрицают.