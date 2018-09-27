В регионах возможны новые отставки губернаторов
Продолжения ротации не исключают в Кремле, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На днях президент Владимир Путин сменил сразу нескольких глав регионов. В частности, президент назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморье.
Комментарии1
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patrikk_2 27 сентября 2018 | 22:40
В регионах возможны новые отставки губернаторов...
Хотя наш глава региона жулик и вор, но лично мне по фигу, уволит Путин нашего главу или не уволит, потому что я не могу себе представить, что кто-нибудь придёт придёт на его место, хотя бы на миллиметр лучше старого.