Посольство России направило ноту протеста в МИД Украины из-за повреждения автомобилей сотрудников дипмиссии
Посольство России направило ноту протеста в МИД Украины из-за повреждения автомобилей сотрудников дипмиссии и беспорядков у здания торгового представительства. Об этом сообщает ТАСС. Согласно этим данным, территорию торгпредства забросали дымовыми шашками и зажигательными смесями. Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской, прокололи шины, оторвали номера. Кроме того, были оставлены оскорбительные надписи.
Комментарии30
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piterjanis 27 сентября 2018 | 22:33
онижедети(с)
kottigr1 27 сентября 2018 | 22:35
piterjanis: Наверное опять российский дипломат бухим въехал в навозную кучу..
patrikk_2 27 сентября 2018 | 22:36
Посольство России направило ноту протеста в МИД Украины из-за повреждения автомобилей сотрудников дипмиссии...
Украинцам хоть нассы в глаза - всё божья роса.
kapitonovih_36 27 сентября 2018 | 22:37
каклы есть дикий и необразованный народ...будет к этим обезьянам снисходительными
nf5096004 27 сентября 2018 | 22:51
kapitonovih_36: вроде вы воевать с украинцами шли как за единый народ
alexsokoll 27 сентября 2018 | 22:59
nf5096004:
Воевать с украинцами ????
С матвиенко, полтавченко, христенко что ли ???
Не путайте неонациков, фашиков, бандеровцев с украинцами.
Ты хоть и еврейка, но бандеровская фашистка.
Это же не значит, что все евреи - фашисты?
testmeter 27 сентября 2018 | 23:33
alexsokoll: "Не путайте неонациков, фашиков, бандеровцев с украинцами" /// А как ты их отличаешь? По любви к россисянам али по русофобии?
minerr 27 сентября 2018 | 22:53
Памятников Ленину в стране не осталось, а ломать ой ка хочется. Вот они на людей и бросаются. Инстктами это называется - ещё академик Павлов их описал.
grigol331 27 сентября 2018 | 23:04
minerr: Вот они на людей и бросаются
______
Если бы на людей, то МИД РФ и ухом не пошевелил бы, а тут автомобили повреждены.
minerr 27 сентября 2018 | 23:11
grigol331:Если бы они и людей подтвердили, то Шойгу с ними бы разобрался.
drillerthriller 27 сентября 2018 | 22:42
patrikk_2: исписался, бедный, за день. Остались только клише
patrikk_2 27 сентября 2018 | 22:58
drillerthriller:
Ты как-будто мой издатель, заплатил аванс за будущие комментарии и теперь выговариваешь недовольный их качеством. Не нравятся мои комменты - не читай их, иди туда, куда шёл.
alexsokoll 27 сентября 2018 | 23:01
Планета обезьян - разорённая бандерами Украина....
А когда то, ещё 30 лет назад Украина кормила всю Россию, делала корабли, ракеты, самолёты, вертолёты...
testmeter 27 сентября 2018 | 23:29
alexsokoll: "Украина кормила всю Россию" /// Ты ж давеча рассказывало, что это Россия всех кормила, создавала всем промышленность и дарила земли. Когда брехало?
aleksandr39 27 сентября 2018 | 22:43
patrikk_2: Российские дипломаты занимаются перевозкой наркотиков .недавно их задержали в Аргентине .
minerr 27 сентября 2018 | 23:00
aleksandr39: В цивилизованных странах перевозчиками наркотиков занимается полиция, а в диких странах с первобытным строем стаи недоумков нападают на людей, не боясь никаких последствий.
efilika 27 сентября 2018 | 22:56
patrikk_2: kottigr1: piterjanis: ничего, что российские боевики вторглись на территорию Луганска и Донецка? гиркин-стрелков, например. Крым оттяпали...
patrikk_2 27 сентября 2018 | 23:02
efilika:
И повреждения посольских машин, ты считаешь достойным мужским ответом на отторжение территорий бывшей УССР в пользу России? Не дорого ты ценишь целостность Украины.
aleksandr39 27 сентября 2018 | 23:13
patrikk_2: Боевиков -наемников -террористов -военных преступников -российских граждан из ОПГ "днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
alexsokoll 27 сентября 2018 | 23:21
aleksandr39:
:)))
Майдаун, в Нюрнберге судила Россия, а не Россию.
Осудили в том числе и бандеровских фашиков, потомки и идейные сторонники которых, сейчас захватили Украину и бомбят донбасс.
Как говорил русский врач Преображенский, Кто на ком стоял?
Нюрнберг, а точнее бараки лагерей, ждут порошенко и бандеровских фашиков.
alexsokoll 27 сентября 2018 | 23:03
efilika:
:))))
Один стрелков Крым, Луганск и Донецк оттяпал?
Что же вы так хохлов опускаете?
Их там миллионов 40 в 2014м проживало..
:))))
Кто-то может поверить, что понаехавшие Стрелковы могли захватить ДНР и ЛНР с населением в 6млн человек ????
Да там только полицейских 200 000 было.
:))))
minerr 27 сентября 2018 | 23:08
efilika: Если бы они туда не вторглись, то и Луганск и Донецк киевские нацисты стёрли бы с лица земли. Бомбёжки бомбардировщиками, "Градами", "Урагана и" и "Точкой-У" тому подтверждение
testmeter 27 сентября 2018 | 23:25
minerr: Вообще-то, они вторглись еще задолго до "стирания". Или если б не российские "освободители", там бы тоже были базы НАТО?
minerr 27 сентября 2018 | 23:42
tesАга.tmet er: Ага... Лет за 400 до этого. Понаскакали москали, понастроили заводов, фабрик, понадарили земель, а потом взяли и бросили. И пришлось свидомым выживать самостоятельно.
estamp 27 сентября 2018 | 23:33
efilika: ничего, что российские боевики вторглись...
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Фррр... ну так мобилизуйтесь... объявите войну... разорвите дипотношения... Но все на что способно украинское государство это неспособность поддерживать порядок.
oneoretwo 27 сентября 2018 | 22:45
...и никак плешивым невдомек, что это репутаця иха работает...
oldpartizan 27 сентября 2018 | 22:45
на ленте пишут, что дерь, пардон, скрепами облили...
testmeter 27 сентября 2018 | 22:59
oldpartizan: И вето наложили
vor_on 27 сентября 2018 | 23:09
чё, облили путинских гопников?. а не хрен прикидываться дипломатами и позорить Россию
vyk_usguy 27 сентября 2018 | 23:31
Укропские макаки просто не умеют вести себя иначе. Кидаться нечстотами и портить учатся с первого класса