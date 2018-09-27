Посольство России направило ноту протеста в МИД Украины из-за повреждения автомобилей сотрудников дипмиссии и беспорядков у здания торгового представительства. Об этом сообщает ТАСС. Согласно этим данным, территорию торгпредства забросали дымовыми шашками и зажигательными смесями. Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской, прокололи шины, оторвали номера. Кроме того, были оставлены оскорбительные надписи.