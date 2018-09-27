Россия выступила против усиления санкций в отношении КНДР
С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН по денуклеаризации Корейского полуострова. Министр считает, что неуместно вводить новые ограничения на фоне, как выразился Лавров, позитивных подвижек стабилизации обстановки в регионе. Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео на заседании сказал, что власти США и КНДР продвинулись в дипломатическом процессе денуклеаризации.
Помпео добавил, что с целью ускорения процесса в октябре планирует встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Комментарии4
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monik_7 27 сентября 2018 | 22:20
Мудак мудака видит издалека
danko1 27 сентября 2018 | 22:21
Россия, та, что Путин, не позволит своих друзей, палачей Ына и Асада, обижать.
Ведь они одни из последних друзей у Путина.
beobachter 27 сентября 2018 | 22:25
А баба Яга против!
wingate 27 сентября 2018 | 22:26
А кто Россию спрашивать будет об этом - Америку её мнение вообще мало интересует.