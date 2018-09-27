В Кремле по-прежнему исходят из того, что обвиняемые в отравлении Скрипалей – это гражданские лица...

Так расследование издания Инсайдер и группы Bellingcat прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом Песков пообещал проверить информацию о том, действительно ли президент России награждал человека по имени Анатолий Чепига. Вчера Инсайдер и Bellingcat обнародовали информацию, согласно которой настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, который выдавал себя за Руслана Боширова – Анатолий Чепига. Это сотрудник военной разведки, он родился в Амурской области, служил в Чечне и на востоке Украины. В 2014-ом году получил звание Героя России. Тем временем, журналисты газеты Коммерсант пообщались с жителями села, в котором когда-то жил Чепига. Они рассказали, что узнали своего земляка, сообщили, что после школы он поступил в военное училище и затем уехал по распределению.

В селе знали, что он находится на секретной службе и недавно обсуждали новость о том, что семья Чепиги получила четырехкомнатную квартиру в Москве.

Тем временем, Bellingcat пообещала назвать настоящее имя напарника Чепиги, который выдает себя за Александра Петрова. Представитель международной расследовательской группы сообщил ВВС, что это вопрос одной или двух недель.