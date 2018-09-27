В Кремле по-прежнему исходят из того, что обвиняемые в отравлении Скрипалей – это гражданские лица
Так расследование издания Инсайдер и группы Bellingcat прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом Песков пообещал проверить информацию о том, действительно ли президент России награждал человека по имени Анатолий Чепига. Вчера Инсайдер и Bellingcat обнародовали информацию, согласно которой настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, который выдавал себя за Руслана Боширова – Анатолий Чепига. Это сотрудник военной разведки, он родился в Амурской области, служил в Чечне и на востоке Украины. В 2014-ом году получил звание Героя России. Тем временем, журналисты газеты Коммерсант пообщались с жителями села, в котором когда-то жил Чепига. Они рассказали, что узнали своего земляка, сообщили, что после школы он поступил в военное училище и затем уехал по распределению.
В селе знали, что он находится на секретной службе и недавно обсуждали новость о том, что семья Чепиги получила четырехкомнатную квартиру в Москве.
Тем временем, Bellingcat пообещала назвать настоящее имя напарника Чепиги, который выдает себя за Александра Петрова. Представитель международной расследовательской группы сообщил ВВС, что это вопрос одной или двух недель.
Комментарии21
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kottigr1 27 сентября 2018 | 22:05
Когда Кремль отстал от цирка ?
tvitov66 27 сентября 2018 | 22:13
kottigr1: может подполковник давно уволил двух полковников, за то что не дотравили экс полковника?
patrikk_2 27 сентября 2018 | 22:14
В Кремле по-прежнему исходят из того, что обвиняемые в отравлении Скрипалей – это гражданские лица...
Нужно быть незатейливым журналистом-исследователем не встающим с дивана, уровня Т.Фельгенгауэр, А.Плющева или А.Орехъа, чтобы хотя бы на минуту поверить, что в такую позорную командировку могут отправить боевого офицера, Героя России, полковника ГРУ, уровня полковника Уолтера Курца из "Апокалипсиса сегодня" (1979).
maestro_air 27 сентября 2018 | 22:22
patrikk_2: нужно быть просто Патриком .... и все!
zemljanka 27 сентября 2018 | 22:31
Кремль сам хоррор-цирк.
А царь-майор и военный преступник.
testmeter 27 сентября 2018 | 22:24
patrikk_2: "в такую позорную командировку могут отправить боевого офицера, Героя России, полковника ГРУ" /// Какая страна, такие на ней и герои-полковники
astet 27 сентября 2018 | 22:19
tvitov66: Вы немного отстали от жизни:
Путин, подражая святому Николашке, стал полковником ;)))
danko1 27 сентября 2018 | 22:15
kottigr1: Пескову и грим не нужен, чтобы шута изображать.
Только злой шут и врёт нагло. Да и вообще преступник, которому на зоне только место за многочисленные преступления.
Такой врать до последнего дня, пока при теле царька, будет, спасая и свою шкуру.
eduard53 27 сентября 2018 | 22:07
История кремлядских ужей на сковородке:
это не мы ...
мы их не знаем ...
это туристы ...
это гражданские лица, мы их хорошо знаем ...
какое ГРУ? оно давно переименовано ...
кому за что там Путин дал Героя, надо ещё выяснить ...
этот вопрос не к нам, а к (независмой от нас) минобороне ...
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zapadnay 27 сентября 2018 | 22:12
eduard53:
Удивительно, журналисты владеют информацией, а президент нет.
Такое возможно?
traxau_okurka 27 сентября 2018 | 22:14
zapadnay: Если брешет, что не владеет, то да)))))))))))
palm_coast 27 сентября 2018 | 22:18
zapadnay:
Конечно возможно. Не царское это дело - прикажет и ... Ну в общем, зачем президенту пресс качать.
kara 27 сентября 2018 | 22:08
Так и есть.
cite 27 сентября 2018 | 22:08
"В Кремле по-прежнему исходят из того, что обвиняемые в отравлении Скрипалей – это гражданские лица"-ну правильно, трактористы они!))
alexey65 27 сентября 2018 | 22:10
Односельчане Чепиги-Боширова продались англичанам с потрохами.
За печеньки слили журналистам всю инфу.
timwlad91 27 сентября 2018 | 22:19
В Кремле по-прежнему исходят из того, что обвиняемые в отравлении Скрипалей – это гражданские лица
Так расследование издания Инсайдер и группы Bellingcat прокомментировал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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И чё брехать как псы сионистские бродячие.
В Кремле вообще не говорят об отравлении кого либо,так как вообще ничего не доказано и не опубликовано о причинах болезни и гибели одной женщины.
alena01 27 сентября 2018 | 22:24
Ой, Вовик ничего не знал...
Ему плохие взрослые дядьки не сказали...
wingate 27 сентября 2018 | 22:24
Им ссы в глаза, в они в ответ божья роса - просто позорище да и только.
zor 27 сентября 2018 | 22:26
"Кремль по прежнему исходит......"
Опять эта проклятая неизвестность
testmeter 27 сентября 2018 | 22:26
А если даже и не гражданские, то были в отпуске... или заблудились
apels 27 сентября 2018 | 22:30
Ну это отрицание выглядит смешным. Понятно, что после слов Президента о том, что они гражданские будут на этой версии стоять твердо. Однако уж лучше молчать :)